Belle et Sébastien

Jeunesse

Quand un petit garçon des Alpes exceptionnellement courageux mais farouche, se lie d'amitié avec une chienne exceptionnellement généreuse mais rejetée à cause de sa taille, ils n'imaginent pas qu'on leur interdise ce qu'ils adorent le plus : explorer toute la vallée et ses sommets ensemble ! Et pourtant, certains n'admettent pas qu'un orphelin de 9 ans arpente la montagne, et ils aiment encore moins la présence de son chien géant au village !