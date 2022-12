Ben

Séries & Fictions

Tout juste divorcée, Bénédicte Marceau a décidé de quitter Paris et d’emménager avec sa fille Rose à Nantes, sa ville natale, où de douloureux souvenirs l’attendent.A seize ans, Ben a été forcée d’abandonner son fils, quelques heures après sa naissance. Cette décision prise par ses parents, témoins de Jéhovah, pousse Ben à s’enfuir et quitter Nantes. L’existence de ce fils est un lourd secret qu’elle porte seule. Marquée par ce traumatisme, Ben espère secrètement retrouver la trace de son fils, et devra pour cela se confronter à son passé.