Ben - S01 E03 - Enfants perdus (1ère partie)

Des coups de feu sont entendus à proximité d’une crèche de Nantes. Ben se précipite sur place et croise le chemin du tueur. La victime est une puéricultrice, abattue avec une arme de gros calibre, une modus operandi qui évoque plus le grand banditisme que le crime passionnel. L’enquête de Ben va la mener sur les traces de son propre passé et de l’enfant qu’elle a abandonné.