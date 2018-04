Bienvenue aux mariés débarque sur TF1 le…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si pour beaucoup, le printemps est synonyme du retour des beaux jours, c’est également la saison des amours. La saison idéale donc pour convoler en justes noces. A cette occasion, TF1 va lancer Bienvenue aux mariés le 14 mai prochain.

Du lundi 14 mai au vendredi 18 mai, quatre duos d’hôteliers, qui offrent habituellement des prestations pour l’organisation de réceptions de mariage, vont s’affronter pour tenter de séduire Karen et Jérémy, un jeune couple de futurs mariés. Ils devront en effet sortir le grand jeu pour convaincre les deux futurs jeunes mariés que leur hôtel est le lieu idéal pour y organiser le plus beau jour de leur vie.

Pour séduire Karen et Jérémy, chaque duo d’hôteliers devra offrir la meilleure prestation possible en respectant bien sûr les critères du couple. A savoir, organiser un mariage sur le thème "Il était une fois Cendrillon" pour 50 invités au mariage et 100 personnes au vin d’honneur, le tout pour un budget situé entre 10 000 et 15 000 euros.

Pour se faire une idée de la prestation offerte par chaque duo d’hôteliers, le couple va se rendre successivement dans les quatre hôtels concurrents. Les hôteliers seront ainsi jugés sur l’arrivée des mariés, la magie du lieu (le cadre, la salle de réception, la décoration), les plats proposés (cocktail, dîner, brunch), l’ambiance et bien sûr la qualité des chambres proposées aux invités et aux mariés.

Pour découvrir Bienvenue aux mariés, rendez-vous du lundi 14 au vendredi 18 mai sur TF1 à partir de 18h15, juste après Quatre mariages pour une lune de miel "spéciale célébrités".

