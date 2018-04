Bienvenue à l'hôtel du 11 avril 2018 - Chez Ophélie et Laurent

Ils se sont lancé un pari fou : tenir un hôtel. Et pour ces quatre couples de passionnés, l'hôtellerie est bien plus qu'un métier, c'est toute une vie ! Pour la première fois, ces propriétaires vont prendre la route pour aller tester et juger les établissements de leurs confrères, à tour de rôle. Tous sont persuadés d'avoir le meilleur hôtel mais, cette fois, leurs clients sont des experts. Ces concurrents très exigeants vont les noter sur plusieurs critères : le cadre et la situation de l'établissement, l'accueil et les prestations, la qualité des extras et la chambre. Rien ne va leur échapper ! Sans oublier le rapport qualité/prix, car à la fin de leur séjour, les couples invités devront payer le tarif qui leur semble le plus juste. Tous découvriront leurs notes et le contenu de l'enveloppe lors de la finale de vendredi. Entre l'hôtel de charme, l'auberge, l'hôtel de luxe ou encore l'hôtel insolite, qui remportera la semaine de compétition ? Lequel d'entre eux obtiendra les meilleures notes et le meilleur rapport qualité / prix ? Qui obtiendra le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 euros ?