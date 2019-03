Bienvenue aux mariés du 28 mars 2019 - Bienvenue aux mariés - Sabine et Christine

Cette semaine, quatre duos de propriétaires d’établissements, pas comme les autres, vont devoir relever un superbe challenge : proposer à Jordane et Jordan, jeune couple de futurs mariés, le lieu et la prestation idéales pour le plus beau des mariages. Les hôteliers vont s’affronter pour les séduire et les convaincre que leur propriété est le lieu unique et parfait pour fêter le plus beau jour de leur vie. Pour que ce jour J soit plus exceptionnel que jamais, ils devront interpréter et respecter le thème choisi par Jordane et Jordan, « Princesses de contes de fées ».Cette semaine spéciale va mener les futurs époux successivement dans quatre établissements hôteliers aux styles et aux prestations différentes. Ils établiront leurs commentaires selon plusieurs critères : • La chambre (chambres des invités et suite nuptiale)• Le cadre et les prestations du lieu pour le mariage (environnement, bâtisse, facilité d’accès, parking, espaces privatisés intérieurs et/ou extérieurs comme la salle du mariage, espace cocktail, jardin, piscine...)• L’ambiance (accueil, arrivée, animations pour le vin d’honneur et la soirée)• La qualité des services proposés le Jour J (cocktail / vin d’honneur, dîner, petit-déjeuner / brunch) A la fin de la semaine, le duo de propriétaires, déclaré vainqueur par les experts, se verra offrir la somme de 3 000 euros. Celui choisi par les mariés aura la possibilité d’organiser le mariage du couple de futurs mariés. Quel propriétaire fera l’unanimité auprès du couple ? Quel duo remportera la somme de 3 000 euros ?