NEWS - Lundi 30/05/16 - 17:15

Helizete est brésilienne et ça s’entend. Elle a amené son sourire, son énergie et sa chaleur sud américaine dans ce petit coin de Nièvre. Avec son mari Jean-Claude, ils ont repris ce camping insolite qui propose essentiellement des roulottes à la location. Les campeurs peuvent profiter de la proximité du canal du Nivernais pour se détendre où se laisser bercer par le chant des oiseaux dans les hamacs. Et pour ceux qui cherchent le dépaysement, le couple prévoit d’organiser des soirées brésiliennes et des cours de danse. Pour les campeurs « vrais de vrais », on est loin de la toile de tente et de la danse des tongs…