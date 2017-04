Bienvenue au camping est de retour !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Le camping est sans aucun doute le mode de vacances préféré des Français ! Avec plus de 10 000 établissements dans le pays, c’est également un état d'esprit. Pour ces patrons de camping et les estivants, c'est un art de vivre. Ce n’est donc pas surprenant qu’à chaque diffusion, Bienvenue au camping fait un carton d’audience ! Face à ce succès, l’émission revient dès le lundi 24 avril sur TF1 pour une toute nouvelle saison.

On retrouvera donc chaque semaine, quatre couples de propriétaires de camping qui vont reprendre tente, valise, sac à dos… et partir tester les établissements de leurs collègues à tour de rôle ! Tous persuadés d'offrir le meilleur accueil à leurs campeurs, ils vont se montrer intransigeants à l'égard de leurs concurrents. De manière méticuleuse, ils vont se juger et se noter mutuellement sur différents critères : le camping et ses extérieurs, la qualité des animations, l'hébergement, l'ambiance et la convivialité et pour finir le rapport qualité/prix.



Le vendredi, jour de la grande finale, ils seront tous réunis pour prendre connaissance des notes et des remarques des autres participants. Qui de Charlotte et Martine, Catherine et Frédéric, Sharleyne et Wilfrid, Elvire et Myriam vont décrocher le titre de meilleur Camping de la semaine et la somme de 3 000 euros ? Pour le savoir, rendez-vous du lundi au vendredi à partir du 24 avril sur TF1 dès 18h !







Rendez-vous lundi 24 dès 18h sur TF1 pour le retour de Bienvenue au camping !