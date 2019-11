Le concept de l'émission Bienvenue au camping TF1 - Coyote | Écrit pour

Le 30/07/14 à 13:17 , mis à jour le 30 Juillet 2014 à 14:02

Chaque semaine, 4 propriétaires de camping vont se recevoir les uns chez les autres afin de tester et évaluer leurs sites et équipements. Le vendredi, ils seront réunis pour prendre connaissance des remarques formulées par les autres participants et découvrir leur note. Celui qui obtient la meilleure note décrochera le titre de meilleur Camping de la semaine et la somme de 3000 euros.