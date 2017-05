Bienvenue au camping du 10 mai 2017  

Cathy & Pauline - Avec plus de 10 000 établissements dans le pays, le camping est le mode de vacances préféré des Français. C'est aussi un état d'esprit. Pour ces patrons de camping, c'est un art de vivre ! Chaque semaine, quatre couples de propriétaires de camping vont reprendre tente, valise, sac à dos… et partir tester les établissements de leurs collègues à tour de rôle... Tous persuadés d'offrir le meilleur à leurs campeurs, ils vont se juger et se noter mutuellement sur différents critères : le camping et ses extérieurs, la qualité des animations, l'hébergement, l'ambiance et la convivialité et pour finir le rapport qualité/prix. Le vendredi, jour de la grande finale, ils seront tous réunis pour prendre connaissance des notes et des remarques des autres participants. Qui décrochera le titre de meilleur Camping de la semaine et la somme de 3 000 euros ?