Bienvenue en vacances - Maud et Grégory

Chaque semaine dans « Bienvenue En Vacances », 4 duos de propriétaires vont tour à tour séjourner les uns chez les autres, aux 4 coins de la France. Quoi de mieux que de se retrouver sous le soleil dans une maison toute équipée… Encore faut-il que la maison soit à la hauteur ! En séjournant les uns chez les autres, les « vacanciers d’un jour » ne passeront pas que du bon temps : aménagement et équipements du lieu, environnement, proximité avec les activités de loisirs et les commerces… nos propriétaires vont se mettre dans la peau de vrais vacanciers et vont tout tester pour juger ces lieux de vacances sur 5 critères : - La maison et ses extérieurs- La qualité de la Réception- Les loisirs et le cadre de vie- La satisfaction du séjour - Le rapport Qualité/Prix Les propriétaires confieront les clés de leur maison aux vacanciers et ne découvriront leurs notes que lors de la Finale. A l'issue de cette première semaine quelle maison mérite de remporter le titre de Meilleure Maison de vacances et la somme de 3000 euros ?