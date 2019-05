Bienvenue en vacances - La finale

Lorsqu’on part à plusieurs, c’est toujours un véritable casse-tête pour réserver la maison de vacances qui conviendra à tout le monde. Entre les amis un peu trop fêtards, les cousins qui ramènent leurs enfants beaucoup trop turbulents et les grands-parents qui ne supportent pas le bruit, difficile de satisfaire tout le monde ! Durant une semaine, c’est pourtant ce que vont tenter de faire ces quatre propriétaires de maisons de vacances qui ont décidé de mettre leur bien en location le temps des vacances. Tour à tour, ils vont séjourner les uns chez les autres aux quatre coins de la France. A eux de se glisser dans la peau de réels vacanciers, tester, juger et noter ces maisons de vacances sur cinq critères : • La maison et ses extérieurs• La qualité de la réception• Les loisirs et le cadre de vie• La satisfaction du séjour • Le rapport qualité / prix Chaque jour, un duo de propriétaires confiera les clés de sa maison aux vacanciers d’un jour et ne découvrira ses notes que vendredi lors de la finale. Quelle maison méritera de remporter le titre de Meilleure maison de vacances et la somme de 3 000 euros ?