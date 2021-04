Divertissements

Et si on vous proposait de tester avant l’heure le plus beau jour de votre vie ? C’est l’aventure exceptionnelle que va vivre un couple de fiancés dans : “Bienvenue aux mariés”. Pendant une semaine, en compagnie de leurs proches, ils vont découvrir 4 lieux de mariages qui devront répondre à toutes leurs exigences, tout en respectant au mieux leur budget. Seront-ils séduits par la magie des lieux ? La chambre nuptiale présagera-t-elle d’une nuit de rêve ? Régal et saveurs seront-ils au rendez-vous dans les assiettes ? Et le sens de la fête fera-t-il vibrer tous leurs invités ? Pour conseiller nos futurs mariés et les aider à faire leur choix, ils pourront compter sur une précieuse alliée, Elodie Villemus, wedding planner depuis 12 ans, la référence dans l'organisation des mariages haut de gamme.