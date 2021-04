AVANT PREMIÈRE - Bienvenue aux mariés : le premier épisode disponible sur les box opérateurs

Votre émission "Bienvenue aux mariés" fait son retour Lundi 19 avril à 15H35 sur TF1. Retrouvez le premier épisode en avant première sur MYTF1 !

Avant-première

Bonne nouvelle! Si vous êtes abonné à Canal + , SFR, Orange, Vitis, Bouygues ou encore Gratuit, vous êtes un téléspectateur privilégié! Et pour cause, MYTF1 vous permet de visionner le premier épisode de Bienvenue aux mariés diffusé lundi 19 avril à 15h35 sur TF1.

Au programme

Pendant une semaine, en compagnie de leurs proches, des couples vont découvrir 4 lieux de mariages qui ont besoin de répondre à toutes leurs exigences, tout en respectant au mieux leur budget. L'objectif des hôtes est de séduire les mariés grâce à la magie des lieux, la chambre nuptiale, le repas et le sens de la fête. Pour conseiller nos futurs mariés et les aider à faire leur choix, ils pourront compter sur une précieuse alliée, Elodie Villemus, wedding planner depuis 12 ans . La référence dans l'organisation des mariages haut de gamme. Alors pourront-ils s'offrir le domaine de leurs rêves pour le plus jour de leur vie? Nos futurs mariés ne sont qu'au début de leurs émotions!

Bienvenue aux mariés - Du Lundi au Vendredi à 15h35 sur TF1