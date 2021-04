Bienvenue aux mariés du 23 avril 2021 - Anne-Cécile et Arthur

Et si on vous proposait de tester avant l’heure le plus beau jour de votre vie ? C’est l’aventure exceptionnelle que va vivre un couple de fiancés dans : “Bienvenue aux mariés”.Pendant une semaine, en compagnie de leurs proches, ils vont découvrir quatre lieux de mariages qui devront répondre à toutes leurs exigences, tout en respectant au mieux leur budget.Seront-ils séduits par La Magie des lieux ? La chambre nuptiale présagera-t-elle d’une nuit de rêve ? Régal et Saveurs seront-ils au rendez-vous dans les assiettes ? Et Le Sens de la fête fera-t-il vibrer tous leurs invités ?Pour conseiller nos futurs mariés et les aider à faire leur choix, ils pourront compter sur une précieuse alliée, Elodie Villemus, wedding planner depuis 12 ans, la référence dans l'organisation des mariages haut de gamme. Mais à l'issue de ces quatre journées test grandeur nature, il restera une inconnue, et de taille pour nos fiancés, le prix de chacune de ces prestations de rêve. Bonne ou mauvaise surprises, c'est ce qu'ils découvriront lors de la grande finale, en compagnie d'Elodie. Alors pourront-ils s’offrir le domaine de leurs rêves pour le plus jour de leur vie ? Nos futurs mariés ne sont qu’au début de leurs émotions !