Bienvenue aux mariés : Portrait d'Angelina et Anthony

Cette semaine, voici le couple de futurs mariés : Angelina & Anthony. Angelina, 33 ans et Anthony, 27 ans. Depuis qu’ils se sont rencontrés, ils vivent un amour fusionnel et partage tout. Ces amoureux du romantisme vivent le parfait amour. Anthony a profité d’un week-end dans la ville du romantisme : Paris pour faire sa demande en mariage. Grâce à « Bienvenue aux mariés », ils s’apprêtent à répéter le plus beau jour de leur vie.