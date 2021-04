Bienvenue aux mariés : Portrait de Lisa et Alexis

Cette semaine, voici le couple de futurs mariés : Lisa & Alexis. Lisa, 24 ans, est sage-femme et Alexis, 27 ans, est kinésithérapeute. Tous les deux se sont rencontrés au lycée et vivent une belle histoire d’amour depuis 10 ans. Ce couple fusionnel partage leurs passions pour le sport et les voyages. C’est d’ailleurs en plein Central Park à New York que le jeune homme a fait sa demande en mariage. Grâce à « Bienvenue aux mariés », ils s’apprêtent à répéter le plus beau jour de leur vie.