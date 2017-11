Bienvenue chez nous vous prpose une semaine spéciale "Cuisine du Terroir" !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, place à la cuisine du terroir. On vous prévient, vous allez avoir les papilles qui frétillent ! Cette semaine, les hôtes de Bienvenue chez nous seront en belle compagnie. Chaque soir, un grand chef étoilé viendra en aide aux hôtes du jour afin de préparer un dîner digne de ce nom. Voilà ce qui vous attend :



LUNDI : Chez Céleste et Patrick (Manche)

Céleste et Patrick sont heureux de vivre ensemble l’aventure de la maison d’hôtes dont ils rêvaient depuis des années. Et merci à bienvenue chez nous qui a inspiré leur projet! Avec Céleste, cuisine goûteuse garantie...comme une excellente pension de famille ! Les clients reviennent et en redemandent !

MARDI : Chez Véronique et Yannick (Ille-et-Vilaine)

Très amoureux, ce couple vit avec passion la maison et la table d’hôtes. Fiers d’être en Bretagne, unes des régions les plus riches de produits de la terre et de la mer, Véronique et Yannick cuisinent à quatre mains pour le plus grand bonheur de leurs hôtes qui leur accorderaient bien une étoile au Michelin !



MERCREDI : Chez Julia et Philippe (Tarn)

Ce jeune couple s’est mis au vert dans tous les sens du terme ! Espace, maison d’hôtes pour plus de partage et cuisine végétarienne : leur mode de vie est en harmonie avec leurs idéaux. Séjour et cuisine zen garantie, mais en toute liberté !



JEUDI : Chez Sabine et Joël (Tarn-et-Garonne)

Joël a fait toutes ses armes en cuisine et a même cuisiné sous les ordres du Chef du Parlement Européen ! Fort en caractère et en énergie, il a du se mettre un peu vert et est devenu ostréiculteur avec sa femme Sabine… Mais dans leur nouvelle maison d’hôtes, Joël s’est remis en cuisine. Pour le plus grand plaisir de ses clients !

VENDREDI : Finale

Les propriétaires découvrent qui a remporté la compétition spéciale cuisine du terroir et la somme de 3.000euros !



