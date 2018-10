Une nouvelle aventure familiale dès lundi 22 octobre sur TF1 !

Par M.R | Ecrit pour TF1 |

Pas facile de trouver l’endroit idéal quand on part en vacances avec ses enfants. Pendant deux semaines, Bienvenue chez nous laisse place à Bienvenue en famille où toute une famille va découvrir des chambres d’hôte et jugerera celles qui sont le plus adaptées à leurs attentes.





L’aventure familiale démarre ce lundi 22 octobre avec une famille nombreuse composée de Marie et Frédéric et leurs quatre enfants, Clara, Mathieu, Julie et Maxime. Tous séjourneront dans différents lieux de vacances de quatre duos de propriétaires : les cabanes de Marie et Olivier, le château de Liliane et Bernard, la ferme pédagogique d’Evelyne et Emilie, et le village nature et découverte de San et Sébastien. Les propriétaires recevront donc la grande famille mais également leurs concurrents. Et il faudra redoubler de vigilance puisque les profils sont très différents et satisfaire les petits comme les grands ne sera pas chose facile, sur le plan gastronomique et animation notamment.





Les concurrents et la famille jugeront le séjour sur quatre critères : l’accueil, la chambre, l’animation et la maison et ses extérieurs. Et attention, car les enfants comme les grands noteront le séjour, et ils ne laisseront rien passer. A l’issue de l’aventure, les propriétaires connaîtront les notes et les avis de leurs convives et découvriront le grand gagnant de l’aventure.









