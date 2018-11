Bienvenue à la montagne - Gilles et Alexis

Cette semaine, Bienvenue à la montagne ! Quatre duos d’hôteliers vont prendre de l’altitude et partir tester les établissements de leurs confrères. Igloo situé au cœur des pistes, chalet cosy dans un décor de carte postale, hôtel de village refait à neuf à l’accueil familial, ou établissement 5 étoiles classé parmi les 400 hôtels les plus prestigieux au monde ! Ces hôteliers pas comme les autres risquent de passer un séjour “tout schuss” ! Alors qui qui atteindra le plus haut sommet et décrochera la victoire ?