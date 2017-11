Découvrez les maisons d'hôtes en compétition cette semaine !

Transformer sa maison en chambre d'hôtes, beaucoup en rêvent, eux l'ont fait. Dans Bienvenue chez nous, durant une semaine, 4 couples de propriétaires de maisons d'hôtes venus des 4 coins de France vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres… Cette semaine, 4 couples s'affrontent pour remporter le titre de meilleure maison d'hôtes de la semaine et la somme de 3000 euros : Claire et Morgan, Carine et Sébastien, Gwendolyne et Baptiste, et enfin Colette et Virginie.