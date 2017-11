Semaine Spéciale Cuisine du Terroir : à vos fourchettes !

Cette semaine, place à la cuisine du terroir ! Chaque soir, chacune des quatre maisons d’hôtes sera soutenue par un chef étoilé : Hubert Nobis pour épauler lundi Céleste et Patrick dans la Manche ; mardi, Michel Truchon en soutien de Julia et Philippe, adeptes de cuisine végétarienne dans le Tarn, mercredi, Sylvain Guillemot pour faire découvrir les spécialités bretonnes de Véronique et Yannick et jeudi, Michel Trama, aujourd’hui 2 étoiles au Michelin, pour accompagner Sabine et Joël et leur cuisine gourmande du Tarn-et-Garonne. Rendez-vous à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.