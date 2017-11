Comment devenir le « Roi de l’andouille » avec le chef étoilé Hubert Nobis

La Manche regorge de produits entre terre et mer et la cuisine du terroir c’est justement la spécialité de notre chef étoilé du jour Hubert Nobis, installé à quelques kilomètres de Céleste et Patrick. Le chef amoureux de sa Normandie, compte bien faire découvrir les trésors de sa région et ses saveurs. Mais avant d’aider Céleste et Patrick à préparer la table d’hôtes pour leurs invités, place à l’activité du jour avec le chef Nobis autour d’un produit régional : l’andouille. Les hôtes vont apprendre à embosser une andouille … Attention, séquence sexy ! Extrait de l’émission « Bienvenue chez nous » du lundi 13 novembre 2017.