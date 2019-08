ÉVÈNEMENT – Les régions s’affrontent dans Bienvenue chez nous

Pour la première fois, Bienvenue chez nous se lance dans un incroyable combat des régions. Pendant cinq semaines, la compétition va faire rage aux quatre coins de la France. Quatre maisons d’hôtes s’affronteront dans le sud, dans le nord, dans l’est et dans le grand-ouest. Les propriétaires de maisons d’hôtes se recevront les uns chez les autres et jugeront leurs prestations. Les vainqueurs de chaque semaine régionale s’affronteront lors de la grande finale pour décrocher le titre de meilleur maison d’hôtes de France. Retrouvez Bienvenue chez nous, du lundi au vendredi à 18h15 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.