INCROYABLE : leur hôtel est un énorme igloo !

Et si ce soir vous dormiez dans un énorme igloo ? Ça paraît fou, mais c’est pourtant ce que proposent Cristina et Ariadna ! Leur hôtel est un gigantesque igloo près des pistes de ski avec plusieurs chambres. Oublier le chauffage et le confort, ici vous restez à 0 degré tout le temps. C’est donc une expérience unique que ces deux jeunes femmes pétillantes proposent à leurs clients. Mais leurs concurrents vont-ils supporter cette immersion extraordinaire ? Extrait de Bienvenue à la montagne diffusée lundi 26 novembre 2018.