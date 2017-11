Une rencontre « à couper le souffle » avec le chef étoilé Michel Trama

Pour nos duos de compétiteurs, l’heure est à la rencontre d’un nouveau chef étoilé pour cette quatrième journée spéciale « Cuisine du terroir ». . Une rencontre qui a particulièrement bouleversé Véronique qui se sent « comme une gamine » au contact du chef Michel Trama, 2 étoiles au compteur et connu dans le monde entier pour son hamburger au foie gras. Avec le chef, les hôtes s’attaquent aujourd’hui à la cuisine des tomates. Saviez-vous que la tomate vient du Pérou et qu’il en existe plus de 12074 variétés différentes ? « Faites-moi rêver avec un plat à base de tomates en quinze minutes, » a mit au défi le chef. Extrait de l’émission « Bienvenue chez nous » du Jeudi 16 novembre 2017.