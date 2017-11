Voyage historique en canoé sur les bords de l’Orne. Attention, gare à la cascade !

En ce lundi, c'est Claire et Morgan qui sont les hôtes du jour. Et pour apprécier leur belle région du Calvados, ils proposent à leurs invité une petite virée en canoé sur les bords de l'Orne. Activité sportive mais aussi historique ! Les duos de la semaine vont pouvoir en apprendre plus sur cette région et son histoire. Mais attention à la cascade ! Il faudra être téméraire pour la passer ! N'est-ce pas Colette ! Regardez ! Extrait de l'émission du lundi 20 novembre de Bienvenue chez Nous sur TF1.