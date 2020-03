Bienvenue en famille du 12 mars 2020 - Corinne et Yves

Cette semaine, une nouvelle famille va tenter l’aventure Bienvenue en tant que "5ème binôme" de la compétition. Chez Typhaine et Bruno, parents de trois garnements Mathis, Lucas et Sasha, on fait tout en famille pour le plus grand bonheur de chacun ! Adeptes de nature et de sport, cette famille bretonne rêve de grands espaces, d’animaux et de sport extrême ! Toute la semaine, les candidats devront s’adapter à leurs attentes pour leurs faire plaisir mais difficile de résister au petit dernier de la tribu : Sacha, lequel avec sa frimousse malicieuse fait craquer n’importe qui !