Bienvenue en famille du 17 février 2020 - Sébastien et David

Cette semaine, une nouvelle famille va tenter l’aventure Bienvenue en tant que "5ème binôme" de la compétition. Sandra et Sébastien sont les parents de jumeaux de 8 ans : Théo et Mathis. Cette jeune famille, joyeuse, dynamique et pleine d’humour, aime passer des vacances en famille et partage tous ensemble le goût du sport et notamment du basket. Chaque membre de la famille sait ce qui l’attend comme prestation pour des vacances inoubliables. Toute la semaine, ils vivront l’expérience intensément et participeront à la compétition aux côtés des quatre propriétaires de maisons d’hôtes spécialistes des séjours en famille. En fin de semaine, ils devront faire un choix entre ces quatre lieux aux prestations si différentes. Vers quelle maison d’hôtes ira leur préférence ?