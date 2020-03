Bienvenue en famille du 25 mars 2020 - Chez Evelyne et Emilie

Pour la toute première fois, une famille nombreuse va tenter l’aventure Bienvenue en tant que "5ème binôme" de la semaine. Marie et Frédéric, parents de quatre enfants : Clara, Mathieu, Julie et Maxime - aiment les voyages. Baroudeurs dans l’âme, les parents de cette jolie tribu sont des habitués des vacances en maisons d’hôtes. Du coup, chaque membre de la famille sait ce qui l’attend comme prestation pour des vacances inoubliables. Entre les amateurs de bonne chère, les férus de sport ou les adeptes de la nature, il faudra satisfaire tout le monde.Toute la semaine, ils vivront l’expérience intensément et participeront à la compétition aux côtés des quatre propriétaires de maisons d’hôtes spécialistes des séjours en famille. En fin de semaine, ils devront faire un choix entre ces quatre lieux aux prestations si différentes. Vers quelle maison d’hôtes ira leur préférence ? - Courir dans les couloirs centenaires du château de Bernard et Liliane et partir à la chasse aux trésors historiques ? - S’émerveiller en s’occupant des chèvres, poneys et alpagas dans la ferme pédagogique d’Evelyne et Emilie ? - Grimper aux arbres et passer la nuit chez Marie et Olivier dans une cabane perchée à plusieurs mètres de hauteur ?- Sauter de bassin en bassin dans le hameau de gîtes aux multiples activités de Sébastian et San ? Parmi ces quatre maisons en compétition cette semaine, qui remportera le titre de Meilleur séjour en famille et aura la chance de remporter vendredi les 3000 euros de dotation ?