Bienvenue en famille du 27 février 2020 - Patricia et Stéphanie

Cette semaine dans Bienvenue en famille, les enfants partent en voyage !Comme des professionnels, ils ne vont pas hésiter à tout inspecter ! Petits et grands vont vivre une sacrée expérience et tester les activités les plus inattendues ! Toute la semaine, ils vivront l'expérience intensément et participeront à la compétition aux côtés des quatre propriétaires de maisons d'hôtes spécialistes des séjours en famille. En fin de semaine, ils devront faire un choix entre ces quatre lieux aux prestations si différentes. Vers quelle maison d'hôtes ira leur préférence ?