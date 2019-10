Bienvenue en famille du 31 octobre 2019 - Christine et Grégory

Cette semaine dans Bienvenue en famille, les enfants partent en voyage et les grands aussi !Quand on part en vacances avec ses enfants, pas facile de trouver le lieu idéal surtout quand on est une famille recomposée, avec quatre gentils garnements !Alors pour séduire tout ce petit monde, quatre propriétaires spécialisés dans les séjours en famille, vont s’affronter toute la semaine.Ils se recevront les uns chez les autres et accueilleront aussi notre nouvelle tribu ! Dans Bienvenue en famille, la vérité sort de la bouche des enfants !Voici un bel exemple de famille recomposée. Marion et Martial se sont rencontrés il y a deux ans. Depuis leur tribu, composée de leurs enfants Matteo, Chloé, Enzo et Clara, n’a jamais eu la chance de partir en vacances à 6. Découvrir des maisons d’hôtes sera un bon moyen pour cette famille de vivre une expérience inédite ! Vont-ils aimer leur première fois tous ensemble ? Cela promet en tout cas un joyeux bazar !