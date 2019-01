Big Bounce, la course de trampoline : Qui est Anaïs Grangerac, la nouvelle recrue de TF1 ?

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Big Bounce, la course de trampoline, ça commence ce vendredi 4 janvier sur TF1 à 21h. Anaïs Grangera, recueillera les impressions des candidats tandis que Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand présenteront ce nouveau programme.

Elle va recueillir les impressions des candidats de Big Bounce, la course de trampoline, après chaque course à partir de ce vendredi 4 janvier 2019. Anaïs Grangerac est la nouvelle recrue de TF1. Son visage ne vous est pas inconnu ? C’est bien normal. La jeune femme a déjà conquis les téléspectateurs de la chaîne. Chargée de casting lors de la troisième saison de The Voice, la jeune femme avait également pour mission d’ouvrir la porte des loges aux talents avant leur entrée sur le plateau du show musical. Conquis par Anaïs Grangerac, les téléspectateurs l’avaient surnommée #Lameufdelaporte sur Twitter

Très active sur les réseaux sociaux, Anaïs Grangerac qui a suivi un parcours exemplaire : hypokhâgne, khâgne, licence de lettre à la Sorbonne et Masters en communication à HEC et au CELSA, est une grande sportive. Elle est adepte du crossfit. En témoignent les différents clichés qu’elle partage avec ses abonnés.

"Laurence et Christophe m'ont réservé un super accueil"

Anaïs Grangerac se réjouit de son arrivée dans Big Bounce, la course de trampoline aux côtés de Christophe Beaugrand et Laurence Boccolini. "Laurence et Christophe m’ont réservé un super accueil ! Je les remercie car l’on s’est beaucoup amusé. Ca m’a donné envie de m’initier au trampoline !", avoue-t-elle.

Pour rappel, cette nouvelle compétition verra s’affronter des concurrents de 7 à 77 ans qui rivaliseront de prouesses physiques et tactiques pour accéder à la finale et au mur infernal. Un programme familial particulièrement original !

