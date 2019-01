Big Bounce, la course de trampoline : Qui l'emportera entre Captain America et le fils de Spiderman?

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Méfiez-vous des apparences… Le plus fort n’est pas forcément celui que l’on croit. MYTF1 vient de mettre en ligne, en avant-première, un premier duel de Big Bounce, la course de trampoline qui se déroulera ce vendredi 4 janvier 2019 à 21h sur TF1, entre le fils de Spiderman (Julien) et Captain America (Kevin). S’il existe une différence notable de taille entre les deux hommes, la bataille s’annonce plus équilibrée que jamais. C’est finalement le fils de Spiderman, 1m54 qui s’impose face à Captain America, 1m84. Il faut dire que Julien Robert n'est autre que le fils du grimpeur Alain Robert, connu pour avoir escaladé les plus hauts gratte-ciel du monde.

Une chose est sûre, en tout cas, dans Big Bounce, la course de trampoline, présentée par Christophe Beaugrand et Laurence Boccolini, rien n’est joué d’avance. Il faut faire preuve d’agilité et de concentration pour parcourir tous les obstacles et se hisser jusqu’au buzzer. Rien ne sert de courir donc, il faut partir à point.

Des personnalités toutes plus atypiques les unes que les autres s’affronteront pour remporter cette course infernale. Pour la première fois des candidats de 7 ans s’opposeront à des géants ! "Certains enfants nous ont vraiment bluffés. Ils s’élançaient sur le même parcours que les adultes sans aucune appréhension", admet Laurence Boccolini.

Alors qui l’emportera ? Les paris sont ouverts…

