Découvrez en exclusivité les premières minutes de votre nouvelle émission

Big Bounce, la course de trampoline débarque ce vendredi 4 janvier sur TF1 à 21:00. En exclusivité, MYTF1 vous fait découvrir les premières minutes. Préparez-vous à découvrir la plus grande course de trampoline jamais réalisée ! Cette nouvelle compétition, présentée et commentée par Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand vous donnera envie de bondir de votre canapé et de passer une soirée divertissante en famille ! Extrait de l’émission du vendredi 4 janvier de l'émission Big Bounce, la course de trampoline.