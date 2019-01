Découvrez en avant-première le parcours de qualification

Big Bounce revient vendredi 11 janvier à 21:00 sur TF1. Le premier parcours s’annonce redoutable. Nos trampolinistes vont s’affronter en duel sur un parcours en simultané. Un seul but : buzzer le premier. Pour y arriver, ils devront voler au-dessus du cylindre fou et traverser le passe-muraille. Ils se retrouveront ensuite face au grand plongeon. Nos candidats devront effectuer un saut de 3m30. On retrouve en fin de parcours nos célèbres champignons mouvants. Les plus rapides se qualifieront pour le deuxième parcours de la soirée. Extrait de l’émission du vendredi 11 janvier 2019 à 21 :00 sur TF1.