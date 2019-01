DEMI-FINALE - Bryan Odelot, notre cheerleader fait sensation…

Bryan, étudiant en deuxième année de STAPS et troisième année de cheerleading, a un rêve ultime : partir aux Etats-Unis et intégrer une des plus grandes équipes nationales. Il a brillé lors du premier parcours en atteignant le buzzer en seulement 1 minute et 33 secondes. Il s’est vu qualifier pour le parcours invisible et le parcours en hauteur. Réussira-t-il à se qualifier pour la finale la semaine prochaine ? La réponse en images. Extrait de l’émission de Big Bounce du vendredi 4 janvier 2019.