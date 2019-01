DEMI-FINALE - Un buzz qui s'est joué à une seule seconde...

La deuxième manche des duels est maintenant terminée. Ils ne sont plus que 4. Quatre champions qui vont s’affronter à nouveau sur ce parcours en hauteur. Le but : buzzer le premier pour se qualifier en finale. Augustin Ciavaldini, notre étudiant sportif affronte Benjamin Bissel. Ils n’ont plus le droit à l’erreur. Il faut tout donner et puiser le peu d’énergie qu’il leur reste. Qui des deux réussira à se qualifier pour le duel ultime ? La réponse maintenant. Extrait de l’émission du vendredi 18 janvier de Big Bounce.