DEMI-FINALE - Un duel au sommet pour nos deux champions

Pour ce second duel, on accueille le sportif Nicolas Flessel et notre professeur d’EPS, Kevin Iriart. Nos deux candidats ont brillé tout au long de la compétition. Faisant preuve de courage et de force, ils ont réussi à braver les différents obstacles et à se qualifier jusqu’en demi-finale. Seul l’un d’entre eux aura la chance de tenter l’ultime parcours…. Mais lequel ? La réponse maintenant. Extrait de l’émission du vendredi 18 janvier de Big Bounce.