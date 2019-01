Le grand plongeon, la rampe de lancement…Ces obstacles qui font mal !

Cette première saison de Big Bounce a été pleine de découverte. Outre des candidats exceptionnels, les téléspectateurs ont pu découvrir de nombreux obstacles encore jamais vu. Des obstacles plus difficiles les uns que les autres et qui ont donné du fil à retorde à nos champions. Les candidats ont dû affronter la rampe de lancement alias le cube inhospitalier, le passe muraille ou encore la forêt de champignons mouvants ! On vous laisse découvrir en images. Extrait de l’émission Big Bounce, les secrets du tournage du vendredi 15 janvier 2018.