L’ambiance est très chaude pour ce premier parcours...

Les deux premiers candidats à tenter le parcours sont bien décidés à atteindre le buzzer. D’un côté, Samuel Veducheau, 19 ans, sapeur pompiers volontaire et grand sportif qui aspire à une meilleure vie. De l’autre, Vivien Okonski, 28 ans, cadre commercial. Il pratique la gymnastique depuis l’âge de 2 ans et demi et compte bien prouver à la France entière de quoi il est capable. Qui de nos deux candidats réussira à atteindre le buzzer ? Extrait de l’émission Big Bounce du vendredi 4 janvier 2019.