Ces deux-là sont d’une rapidité incroyable !

On accueille maintenant Nicolas Flessel, 23 ans, gymnaste et coach sportif. Notre compétiteur n’en est pas à sa première compétition. Il a été 7 fois champion de France par équipe et 1 fois champion de France en individuel. Sa première motivation ? Sa mère qu’il veut rendre fière. Robin Georges, plongeur de vol professionnel s’opposera à lui pour ce duel. Vrai compétiteur, il aime se dépasser et repousser sans cesse ses limites. C’est un vrai duel de titan qui s’annonce. Lequel des deux réussira à se qualifier pour le deuxième parcours ? La réponse maintenant. Extrait de l’émission Big Bounce du vendredi 11 janvier 2019.