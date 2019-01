Méfiez-vous des apparences… Ils ont la rage de vaincre !

Pour ce second duel d’enfants, Big Bounce accueille Bruce Dequesnes, 10 ans, amoureux des arts martiaux et de parcours. Accompagné de son père, il veut tenter d’atteindre le buzzer pour se qualifier pour la demi-finale. Face à lui, Leeroy, 11 ans, passionné de gymnastique depuis son plus jeune âge. Ce n’est pas seul mais accompagné de son petit frère Tyler, 7 ans, qu’il tentera d’atteindre le buzzer. Réussiront-elles à relever le défi ? La réponse maintenant. Extrait de l’émission de Big Bounce du vendredi 4 janvier 2019.