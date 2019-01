Le parcours de la dernière chance pour la famille Courtin…

Le dernier duel de Big Bounce s’apprête à être lancé. Et c’est Juliette, l’ainé de la famille Courtin qui doit faire ses preuves. Après l’échec de sa sœur Caroline et sa mère Sylvie, la cadette doit sauver l’honneur de sa famille. Elle est la dernière à pouvoir buzzer et se qualifier pour la demi-finale. Face à elle, Samia Amara, 19 ans, passionnée de sport et plus particulièrement de judo. Qui de Juliette ou de Samia réussira à buzzer pour la demi-finale ? La réponse en images. Extrait de l’émission de Big Bounce du vendredi 4 janvier 2019.