Un parcours redoutable pour cette grande finale !

Vendredi 18 janvier, c’est la grande finale Big Bounce, la course de trampoline ! Au départ, ils étaient des centaines, aujourd’hui il n’en reste plus que 32. Ils vont devoir affronter la tour infernale et son buzzer qui culmine à plus de 8 mètres de hauteur. Seul le meilleur arrivera jusqu’au bout… Vous retrouverez Leeroy, le benjamin de l’aventure, ce sera également le retour du beau pompier Samuel ou encore de Titouan notre junior prêt à tout pour rafler la victoire. Dylan, héro de Koh-Lanta affrontera lui aussi le parcours solo tout comme Juliette 18 ans. Attention, il y aura du niveau ! Premières minutes de l’émission Big Bounce du 18 janvier 2018.