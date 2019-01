Dans Big Bounce il y a beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d’echecs…. Si certains ont brillé sur le parcours, d’autres ne se sont pas fait remarqué par leur lumière. On salue évidemment le courage et l’envie de nos candidats. Après ces images, vous n’oserez plus dire que le trampoline n’est qu’un jeu d’enfant. On vous laisse savourer en images. Extrait de l’émission Big Bounce, le secret de la course du vendredi 15 janvier 2018.