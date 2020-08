Big Little Lies - S01 E01 - Quelqu'un est mort - Les premières minutes

INEDIT ! Rendez-vous tous les mardis à 21h05 sur TF1 et MYTF1 - Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié grâce à leurs enfants, élèves à l'école primaire dans la petite ville côtière de Monterey, près de San Francisco, en Californie. Quelques mois plus tard, une soirée organisée pour collecter des fonds à l'école vire au cauchemar lorsqu'un meurtre est perpétré... Qui est mort ? Qui est responsable du drame ? Peu à peu, les trois mères de famille se dévoilent et laissent apparaître de lourds secrets... Que cachent-elles et pourquoi ?