Big Little Lies - S02 E05 - Tue-moi - Premières minutes

Mary Louise souhaite devenir la tutrice de ses deux petits-fils et elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Lors d'une première audience, elle essaie d'amadouer la juge et lui laisse comprendre que sa belle-fille n'est pas en mesure de s'occuper de Josh et Max. Hospitalisée après un A.V.C., la mère de Bonnie est toujours dans un état préoccupant. Renata essaie d'aider Celeste en lui conseillant de s'adresser à une excellente avocate. Ziggy, Josh et Max sont malmenés par un autre garçon à l'école.