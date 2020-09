Big Little Lies - S02 E07 - Je veux savoir

Celeste décide d'assurer elle-même sa défense et d'interroger sa belle-mère au tribunal en tant qu'avocate. Elle la force à se souvenir d'un événement traumatisant lié à son passé et à en parler publiquement. Madeline redoute que le secret qu'elle partage avec ses quatre amies finisse par les détruire et les éloigner les unes des autres.