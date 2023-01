Big Mamma : De père en fils

Cinéma - Comédie | 2011

Dans ce volet de Big Mamma, cette fois, Malcolm Turner (Martin Lawrence), le plus célèbre des agents déguisés, dispose d'une alliée de poids. Trent (Brandon T. Jackson), son beau-fils, a été témoin d'un meurtre et doit se transformer en Charmaine pour échapper au tueur en cavale. Infiltrés dans une école d'art pour jeunes filles, le duo improbable devra faire face à des situations toujours plus énormes et hilarantes afin de démasquer le coupable avant que lui ne les trouve ! La Lady Gra-Gra du FBI est de retour - Martin Lawrence, le Fat Boy du FBI, reprend les habits XXL de Big Mamma dans une nouvelle enquête encore plus hilarante, pleine de gags et de rebondissements... Ca va envoyer du lourd !